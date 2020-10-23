周四華爾街股市收高，盤中震盪劇烈，在更多數據顯示就業市場復甦放緩之下，投資人為可能推出更多財政激勵措施以支持因疫情受到重創的美國經濟而歡呼。

本周華爾街股市主要受到一連串激勵方案協商的相關消息驅動。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）報告與川普政府就新一輪財政援助方案的協商取得進展，稱可能「很快」敲定法案。

不過，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，「重大的政策分歧」仍然存在，而這不太可能在11月3日大選前解決。

佩洛西與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）一直在討論一項近2兆美元的新援助法案，但遭到參議院共和黨人反對，他們已對聯邦赤字表達擔憂。

最新數據顯示，美國上周初次請領失業救濟金人數減少至78.7萬，雖然跌幅超出預期，但由於財政激勵措施提供的支持減弱，請領人數仍然居高不下。

周四收盤，道瓊工業平均指數漲152.84點或0.54%，為28,363.66點。標普500指數漲17.93點或0.52%，為3,453.49點。那斯達克綜合指數漲21.31點或0.19%，為11,506.01點。

標普500指數11大類股，以能源股與金融股分別漲4.16%與1.88%，表現最佳。

周四晚間現任總統川普與在全國民調取得領先的民主黨對手拜登將舉行最後一場總統辯論會，投資人將密切關注。

電動車製造商特斯拉收漲0.7%，該公司連續第五季實現獲利，且營收創下歷史新高，為88億美元。

奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill Inc）收跌4.8%，受牛肉價格上漲、交貨成本與防疫相關費用影響，其上季獲利縮水。

可口可樂上季業績預期，收漲1.4%。陶氏公司（Dow Inc.）上季業績報喜，但股價收跌0.6%。

(時報資訊)