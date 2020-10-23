每年文旦採收期過後，修剪下大量的廢枝條棘手難處理。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

每年文旦採收期過後，台南柚農開始修剪柚樹，修剪下來的柚枝以往由環保局到果園載回處理，今年市府宣布新的文旦廢棄枝條處理辦法，改為「定點收運」，自行載運至麻豆掩埋場至還要簽切結書，有柚農表示，實在不夠便民，環保局表示，收運點會再討論是否多設，切結書施行方式也會再修正。

今年環保局在與相關單位協調下，實施柚枝不落地、定點收運模式，實施時間為23日起至明年1月31日，下營區有兩處載運點，麻豆區有6處載運點。

部分農民表示，有能力有時間的人就會自己雇工清運，沒辦法的人才請環保局處理，現在改限時定點收運，到時候大家要載著廢枝條去指定點排隊，是徒增困擾。

此外，麻豆種植柚子地區很廣，目前公布地點太侷限於部分地區，對其他里柚農十分不便，環保局表示，收運點會再開會聽取地方意見，檢討是否要增設收運點。

至於農民自行載運廢棄枝條進場須簽切結書，環保局表示，是希望不要夾帶其他廢棄物，農民只要在填妥姓名、電話、農田地號等相關資料隨車交給清潔隊即可進場。

以往柚農修剪下來的柚枝，常以焚燒方式處理，造成嚴重空汙問題，已被禁止，因此現在除了由環保局處理，政府也推廣農民購買碎枝機，將枝條粉碎後當成肥料。

麻豆安正里長李勝忠也是麻豆農會產銷班長，4年前花了近50萬買了1台碎枝機，剪枝到一定的量時就可以碾成粉狀，舖在果園各處當成肥料，但是碎枝機體積大，一次要2、3人一起操作，不是每個果園環境都適合，而且一年用沒幾次，農民寧用把補助農機的錢去買其他農機。

麻豆區農會表示，柚農如果有意願購買碎枝機，會盡量向政府爭取補助。

(中時 )