鄧麗欣發文道歉。（圖／翻攝自stboo IG）

王子承認和女友8個月沒見面。（圖／中時資料照片）

以節目《我愛棒棒堂》出道的邱勝翊（王子）2年前認戀港星女友鄧麗欣，今年初因新冠肺炎疫情影響，兩人已經8個月沒見面。本月15日鄧麗欣過37歲生日，她開心在IG曬收到的各式各樣禮物，其中一項禮物是用藍色玫瑰花做成的獨角獸，卻被眼尖網友發現是假貨，她急忙刪文後也發文道歉。

王子2年前被媒體拍到和大他5歲的鄧麗欣多次出遊，兩人起初不認，後來女方接受專訪才鬆口在年初從朋友升格為情人，王子後來也透過公司承認姊弟戀，並發文希望外界多給空間。今年初兩人因疫情影響8個月沒見面，只能談遠距離戀情，用視訊維持感情。

6月鄧麗欣被爆，因男友沒在身邊，兩人又不像其他藝人情侶狂在5月20日當天放閃，遭質疑情已逝，鄧麗欣還跟前男友方力申一起參加慈善活動，更有傳言指方力申私下偷約鄧麗欣，有意打算復合，但鄧麗欣透過經紀人強調跟男友感情依舊穩定，傳聞只是捕風捉影。

日前鄧麗欣過生日，在IG分享廠商的禮物，她曬出和藍色玫瑰獨角獸的合影，笑說：「我還有一顆少女心」，其他網友則指出這產品是由香港品牌Pink Fable獨創，鄧麗欣曬的版本算是A貨，批評她身為明星不懂維護智慧財產權。昨鄧麗欣發文道歉，說：「從來（都）尊重知識產權，對這個禮物不了解，純粹覺得很可愛想跟大家分享，也支持一下好像沒什麼人認識的小店，現在正了解事件」，對無意間犯錯相當愧疚。

(中時新聞網)