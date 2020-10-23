今年公費流感疫苗民眾施打踴躍，各地出現短缺的問題，衛福部17日緊急啟動應變機制，暫緩50歲至64歲公費接種，引發爭議。擔任立法院社福衛環委員會召委的國民黨立委蔣萬安，昨日（22）質詢衛福部次長石崇良時直言：「面對公費流感疫苗採購數量不足，衛福部有何緊急因應方式？」霸氣表現讓網友大讚：「一句話就問到關鍵，國民黨未來的希望！霸氣男神讚啦！」

蔣萬安在臉書發文，表示最近參與地方活動，不斷接到基層抱怨疫苗數量不足與施打政策突然暫緩問題，於是在質詢石崇良時直接問：「面對公費流感疫苗採購數量不足，衛福部有何緊急因應方式？」衛福部則回覆：「目前已在進行詢價，若有囤貨會盡量收購，有需要的話會動用預備金，以緩解目前民眾疫苗施打需求。」

不僅如此，蔣萬安要求「請衛福部建置疫苗數量即時查詢平台」，以讓民眾透過網路查詢免於奔波、排隊之苦。對此，衛福部表示：「目前已在討論，會仿照口罩app呈現疫苗供需量讓民眾瞭解疫苗據點狀況。我請衛福部應提供疫苗數量最新資訊，以方便民眾查詢，確保民眾健康！」

此外，針對「疫苗基金持續短絀」問題，蔣萬安表示：「近年疫苗需求逐漸擴大，疫苗經費需求大幅上升，從107年度開始已開始入不敷出，且疫苗基金的財源（彩券盈餘、菸捐等）也欠缺穩定性，由於疫苗攸關國人健康，因此必須確保疫苗基金收入來源穩定。我特別提醒衛福部，應該積極開發充足疫苗基金財源，提出具體改善方案，避免疫苗基金財務黑洞持續擴大。」

文章一出，獲得超過5000個讚與破百則留言。網友紛紛回應：「一句話就問到關鍵，國民黨未來的希望！霸氣男神讚啦！」「蔣委員加油！」「面對民進黨就是要強硬，不能軟趴趴」、「委員除了疫苗外，可否也請質詢一下農委會，大蒜價格為何至今還沒下降？民進黨很多地方都沒有做好，有很多是國民黨可以發揮更多反對黨監督的角色！」

(中時新聞網)