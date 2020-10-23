20201022中天新聞 詭！「沒駕照」卻收到違規罰單 憂是詐騙急PO網

台南市一位黃姓女子日前收到闖紅燈的罰單，但她不僅沒有駕照，更沒有車，也從未開車上路過，讓她超納悶究竟這張「幽靈罰單」從何而來？她在網上PO文求助，不料，真相竟讓眾人看傻眼！

住在台南市的黃姓女子日前在臉書社團《爆怨公社》PO文，她在內文表示，日前收到一張南市交通局寄來的裁決書，違規項目是闖紅燈，且違規地點則遠在高雄市。讓這位沒駕照沒車的黃小姐好生困惑，怎麼會憑空收到罰單？

據了解，這張罰單的日期為5月21日，一輛白色轎車半夜行駛在高雄市楠梓區，因十字路口無車輛通過，便無視交通號誌強行闖過，犯行遭後方的警車行車紀錄器拍下，警方上前盤查才開出此罰單。

對此，高雄市警察局加昌派出所所長黃少軒表示，白色轎車在高雄市楠梓區闖紅燈被警逮住，車上的該女未提供有照片的證件供警參考，警方按照SOP要求她口述身分證、住處、出生日期，經比對照片後確認身分才開出罰單。

沒想到，正值防疫期間該女戴著口罩，僅露出眼睛，警方認為該女與黃女的五官神似，對於住處、生日及身分證號等個人資料都熟悉背出，才誤信是黃女本人並開出紅單。

(中時新聞網)