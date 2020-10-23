iPhone12開箱功能大躍進！這顏色竟勝「垃圾桶藍」

蘋果（Apple) iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro今（23）日正式開賣。四大電信商通通選定在信義威秀附近舉辦首賣活動。開賣首日天公不作美，一如預期降下小雨，加上溫度略降也讓人感受到秋季清晨冷意，但升級5G的iPhone 12系列卻引爆果粉熱情，電信門市再現排隊人潮，頭香果粉不約而同通通選這一款！

iPhone 12系列中兩款6.1吋的機種，iPhone 12以及iPhone 12 Pro在今日率先開賣，其中iPhone 12推出全新藍色、iPhone 12 Pro則推出太平洋藍、石墨新色。如同往年新色總是特別受歡迎，今年舉辦開賣活動的中華電信、台灣大哥大、遠傳電信以及台灣之星，還有在Apple Store信義A13排隊的頭香果粉，通通選擇iPhone 12 Pro太平洋藍款式，有志一同！

左起為在台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星以及Apple Store排隊搶到頭香的果粉。（黃慧雯攝）

排隊搶到頭香的果粉中，中華電信排隊搶到頭香的魏小姐「團隊」排隊最久，她的表弟17日下午就來排隊，並且也跟她的弟弟換班，總共排隊6天多，毅力最強。因為弟弟跟表弟知道開賣首日要面對很多媒體採訪，她就跟他們換班，成為23日開買首日被媒體捕捉的焦點。而台灣大哥大排隊頭香果粉陳先生，則是21日晚上8點來排隊，看準台灣大哥大贈送頭香果粉3萬大禮包，從遠傳攜碼轉換到台灣大，算是被重金吸引轉換陣營。而遠傳頭香果粉曾先生則是遠傳10年以上老客戶，從22日晚上8點多來排隊，是選擇預約的忠心老客戶。

台灣之星與其他三家電信公司作法不同，從預約的果粉中抽中劉小姐，擔任今日首賣嘉賓，讓選擇台灣之星的用戶不用冒雨排隊領機。而在Apple Store排隊首位果粉，則也是2019年在信義A13排隊首位果粉，為了感受開買首日的熱鬧氣氛，再度前來排隊搶到頭香。

今年iPhone 12以及iPhone 12 Pro同一天開賣，但是顯然Pro機種買氣更佳，不受更高價格的影響。在四家電信以及Apple Store排隊頭香的民眾全都選擇太平洋藍iPhone 12 Pro，而除了台灣之星的果粉消費者選用128GB之外，全都是選擇256GB容量！

(科技)