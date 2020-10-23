6年來最熱鬧！蘋果iPhone 12系列2款新機今日開賣，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及台灣之星今年都在信義威秀商圈開賣，並狂端優惠「尬場」，由於今年適逢5G開台，加上太平洋藍新色太燒，不少果粉漏夜排隊，可比2014年iPhone 6上市熱潮。

搶得中華電頭香的魏小姐，上週六就來排隊，且和表弟、弟弟輪班排隊，這次入手新機是為了送表弟，感謝他幫忙介紹生意，為了熬過這幾個晚上準備了行動電源、蜆精等補給品備戰，他選的是iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍新色。

台灣大哥大頭香的陳先生，是第二度拿下頭香，上次是2016年iPhone 7上市時，這回搭上5G熱潮也要換機，當年額外拿到的獎品是沖繩雙人來回機票，跟中華電頭香的魏小姐一樣，同樣指名iPhone 12 Pro 256G太平洋藍，前天晚上8時就來排隊。

中華電信董事長謝繼茂說，今年的預購熱潮非常熱烈，不過蘋果一開始供貨確實沒那麼多，但會向蘋果多爭取供貨，目標是1個月內「想買就可以買得到」，他也對5G滲透率很有信心，原本訂出30萬用戶目標，有機會在11月底達陣，樂觀以對。

遠傳總經理井琪表示，可預見iPhone 12的換機熱潮，因為2014年是轉4G、也是蘋果首次推出大螢幕手機，這從預約量就看得出來，是去年3.5倍，「很高興我們的系統沒被衝垮」，供貨雖然吃緊一些，但相信在台灣的供貨量，遠傳應該算是充裕。

(中時 )