看來「小皇帝」詹姆斯與他的王牌經紀人瑞奇保羅已經惹怒其他經紀人了！《The Athletic》近日採訪圈內20名球員經紀人，不少人批評詹皇濫用特權，跟瑞奇保羅攜手壟斷整個自由球員市場，還搞非法招募，更糟糕的是球員工會完全無視。

「詹姆斯正在濫用他的特權，幫助瑞奇保羅招募球員，詹皇雖是球員，卻在媒體圈很有影響力，可是實際上在加州，球員私下招募其他球員是違法行為，」一名經紀人批評，「現在表面上經紀人是瑞奇保羅，事實上卻是詹皇在招募球員。」

不少經紀人更是批評瑞奇保羅並不具備足夠的經紀知識或專業，只是不斷利用詹姆斯的特權，強迫一些球員加入他的經紀公司，舉例來說，瑞奇保羅的一些簽約球員，像是柯爾、穆哈慕德等人，都因瑞奇保羅錯誤操作損失上千萬美元薪資。

甚至這些經紀人怒批NBA球員工會，對詹姆斯與瑞奇保羅非法招募視而不見，「球員工會應該試著跟瑞奇保羅見面，且詢問他的一些操作，每個球員都交了會費，他們卻不管那些違法行為，因為詹皇太有權勢，所以他們無需承擔任何責任。」

(中時 )