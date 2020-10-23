美國總統大選辯論終局戰上場，台股加權指數23日開在12,945.12點，蘋概三王台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）皆向上拉升，帶動指數緩步向上，向萬三關卡挑戰。

美國眾議院議長裴洛西聲稱民主黨與川普政府即將對財政刺激方案達成協議，消息傳來激勵，美國四大指數22日全面收高。

道瓊工業平均指數10月22日上漲0.54％（152.84點）、收28,363.66點。那斯達克指數上漲0.19％（21.31點）、收11,506.01點。費城導體指數上漲0.13％（3.2點）、收2,370.45點。

本土大型投顧指出，美國總統大選最後一次辯論登場，市場氣氛趨向觀望，新刺激法案與選情的不確定性，使得美股在高檔易出現獲利調節賣壓。台股與美股高度連動，遭逢13,000點關卡反壓，高檔震盤、個股表現應仍是近期盤勢的主旋律。

本土大型投顧指出，由於市場心態趨向謹慎，操作難度不低，投機股雖然活蹦亂跳，但追價風險也高，操作上儘量還是以基本面為圭臬，具有趨勢題材、第四季進入旺季、評價相對便宜，技術面剛整理轉強的個股為較佳選擇。

(工商 )