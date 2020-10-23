橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出與S2-LP超低功耗射頻收發器搭配使用的KNX軟體，讓智慧大樓的節能控制具有標準化的無線通訊功能。

新軟體可以直接在STM32微控制器（MCU）或 BlueNRG-2 Bluetooth Low Energy 低功耗系統晶片（SoC）上執行，後者的晶片上內建一顆主頻32MHz Arm Cortex-M0處理器和各種I/O外部周邊。軟體元件包含連接收發器建立超低功耗無線KNX節點所需之經過認證的KNX-RF協議堆疊、RF適配層和S2-LP庫。S2-LP是一款市場領先的射頻收發器，通訊頻段868.3MHz，功耗僅10mA，輸出功率+10dBm，能夠建立節能、安全、穩健的無線連線，延長電池續航時間，降低解決方案的整體成本。

將S2-LP射頻收發器和BlueNRG-2系統晶片搭配使用，可以利用兩個晶片實現一個獨一無二的低功耗KNX／藍牙雙網解決方案，使用者可以透過智慧型手機進入KNX網路，在直觀、時尚的使用者介面上，方便地監控、配置、連接和更新KNX節點。

無論是在BlueNRG-2或是STM32 MCU上執行，意法半導體的KNX-RF軟體都可以讓家電產品具有創新功能並節能降耗，例如，開關按鈕、燈具開關、房間佔用感測器、遮陽簾控制器、調光器致動器，以及電暖氣、暖通空調系統和能量收集系統的控制開關。

該軟體符合最新的KNX-RF Multi規範，該規範支援安全（S模式）、加密通訊和五個通道的跳頻模式，其中跳頻模式有助於避免訊號干擾，選擇快慢速通訊模式，節省電能。KNX-RF Multi標準的其它功能特性還可提升連線的可靠性，並可讓大量的KNX裝置同時存在網路上，包括先聽後說（Listen Before Talk，LBT）、具有自動重試功能的快速確認，以及支援中繼器。

為了開發這款新KNX-RF Multi軟體，意法半導體與授權合作夥伴Tapko合作研發了經過認證的KNX協議堆疊，並與授權合作夥伴Actimage合作開發了RF適配層。

S2-LP收發器已加入意法半導體的STKNX高整合度雙絞線KNX TP通訊收發器系列，擴大了ST經過認證之涵蓋主要產業標準的智慧大樓通訊解決方案的範圍。除KNX有線和無線通訊解決方案外，意法半導體還提供嵌入式軟體、評估工具和行動應用程式，以加速智慧建築和工業用Bluetooth Low Energy Mesh和6LoWPAN網路解決方案的開發。S2-LP和BlueNRG-2兩款產品均被納入10年產品供貨保障計畫。

(工商 )