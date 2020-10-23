「醫師，這裡有一位 45 歲男性，喉嚨痛兩天，現在呼吸有點困難，請你們來看一下。」在趕往急診的路上，腦中已浮現幾個可能答案，這是耳鼻喉科醫師值班最不想遇到的棘手問題之一。

到了現場，急診醫師打開幾分鐘前剛照好的病患頸部Ｘ光片，耳鼻喉科醫師一瞥畫面就看到患者喉嚨深處那個讓人心裡發寒的「那個讚」。

患者柯先生表情痛苦、冷汗直流地坐在病床上，即使戴著氧氣面罩，仍感到呼吸費力，吸氣時發出一陣陣高頻的喘鳴聲。

(圖/照護線上提供)

「醫生啊，我喉嚨好痛…東西都吞不下去…而且…今天開始發燒…呼吸也越來越喘…」耳鼻喉科醫師見狀，眉頭一皺，迅速地用內視鏡檢查了柯先生的喉嚨，果然看到令他擔憂的畫面。

「你這個是急性會厭炎，而且，呼吸道已經被阻塞了一半以上，情況相當危急！建議需要插管保護呼吸道，若是插管插不進去，就要進行氣管切開手術。」

聽到醫師這樣說明，柯先生和他妻兒才驚覺事態嚴重。拿到「病危通知單」的那一刻，他的老婆差點哭了出來。

很快地，麻醉科醫師也來了。醫院內遇到這種「困難插管」的患者，得靠有經驗的麻醉科醫師，利用特殊器械進行插管。此時，耳鼻喉科醫師通常也會在一旁，全副武裝待命，當所有插管方式都失敗時，就需要執行救命的最後一招「氣切」。

幸好，在經過一番努力後，終於幫柯先生從鼻子放入氣管內管。過程雖然難熬，但至少呼吸順暢了。之後，他被轉到加護病房進行後續治療。

(圖/照護線上提供)

什麼是會厭？為何會厭發炎這麼可怕？

「會厭」是喉嚨裡的一片軟骨，位於舌頭後方深處，正常情況下是薄片狀，從上方看像片葉子。它有一個重要的功能，就是當我們吞嚥時，往後蓋住氣管入口，防止食物跑到呼吸道造成嗆到或窒息。

當會厭這片薄薄的軟骨因為某些原因腫起來時，因為它就位在氣管上方，很容易阻塞呼吸道，造成呼吸困難。若是會厭太腫而佔據了氣管入口以上的空間，會讓插管變得困難、甚至失敗，威脅到生命。

關於這個疾病，較為貼切的名稱應該為「急性聲門上炎」（Acute supraglottitis）。聲門就是聲帶附近的氣管入口，在這上方除了會厭軟骨外，還有其他構造（如杓狀軟骨、咽喉黏膜…等等），這些構造都有可能發炎腫脹，造成喉嚨痛或呼吸困難。不過，還是以急性會厭炎的名氣最為響亮，也最為常見。

為什麼會厭會發炎？

大人和小孩都可能發生急性會厭炎。造成急性會厭發炎的原因中，最常見的是細菌感染。其他包括過敏反應、電療過後水腫…等，也會造成會厭發炎。

有許多細菌會引起急性會厭炎，過去以Ｂ型嗜血性流行感冒桿菌（Haemophilus influenza type B）這隻最惡名昭彰也最常見，其他細菌還包括肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌…等等。急性會厭炎好發於40到50歲的成人，以男性較多。可怕的是，大約每一百位急性會厭炎的成人當中，就有一位會嚴重致死！所以，千萬不能輕忽這個疾病。

急性會厭炎會出現什麼症狀？

大多數急性會厭炎的成人患者，會有喉嚨痛、吞嚥疼痛的症狀，此外還可能出現口水難以吞下、發燒、聲音沙啞、呼吸喘等。柯先生是較為嚴重的一個案例，這是因為有時會厭炎會快速進展，幾個小時內就造成呼吸道阻塞，影響呼吸。

(圖/照護線上提供)

相較於大人，小孩由於仍在發育階段，喉部空間較小，容易被腫大的會厭阻塞，產生呼吸困難。需要注意的是，小孩由於不像大人一樣可以清楚表達，只能用其他方式表達，最典型的是身體會呈現「三腳架」的姿勢（Tripod position），也就是雙手向下支撐讓身體向前傾、頭抬高、嘴巴打開、舌頭伸出，這是為了讓狹窄的呼吸道可以稍微通暢。此外，小孩的表情也會顯得焦慮。

哪些人病情會比較嚴重？

由於這個疾病可能快速進展而威脅生命，所以許多醫師都很好奇哪些人的病情會比較嚴重，需要特別注意？

國外研究發現，許多急性會厭炎的患者，本身就同時有糖尿病、心血管疾病、呼吸道疾病、感染疾病…等其他問題。日本的研究則提到，年長者、男性、肥胖、糖尿病、肺炎或會厭軟骨有囊腫的人，病情可能會較為嚴重，需要特別留意，以及更積極追蹤呼吸道阻塞的狀況。

醫師會做什麼檢查？

確認喉嚨痛是否是因會厭發炎引起，還是眼見為憑最準確。不過若會厭腫脹已造成呼吸道部分阻塞，此時用壓舌板檢查可能會引發嘔吐反射，甚至發生喉部痙攣而有呼吸道完全阻塞的風險。

有鑑於此，有經驗的耳鼻喉科醫師會利用經鼻內視鏡來觀察會厭軟骨，這樣一來，除了可以降低檢查的危險，也能排除是否同時有其他問題，例如深頸部感染、異物、腫瘤…等等。

此外，頸部側面的Ｘ光檢查也能幫助診斷。典型的Ｘ光表現是在喉嚨發現一個像大拇指的影像（thumb sign），看起來像是比個「讚」，但醫師看到這個影像，可一點也不覺得讚啊！

(圖/照護線上提供)

急性會厭炎要怎麼治療？

由於急性會厭炎的病程可能瞬息萬變，一般會建議住院觀察。由於大部分為細菌感染，需要靜脈注射抗生素。因為喉嚨痛食慾不佳，可能需要點滴補充水分。視情況給予類固醇注射以及吸入性藥物治療，可以幫助會厭消腫，加速恢復。

住院另一個重要目的，就是患者若隨時有呼吸狀況改變，能利用血氧濃度監測儀以及內視鏡即時偵測，並立即處理，例如氣管內插管或是氣管切開術，以確保呼吸道暢通。

有部分會厭炎會形成膿瘍，使得會厭像顆水球般，若嚴重影響到呼吸道通暢，可考慮在全身麻醉下，利用喉直達鏡進行膿瘍切開引流手術，幫助消腫，並預防復發。

經過藥物治療後，若會厭已恢復或接近正常時，可換成口服抗生素出院。大部分經過適當處理的急性會厭炎，都能順利痊癒，但還是要密切注意症狀是否有復發之情形，一旦任何有異狀，務必要儘早回診檢查。

(中時新聞網)