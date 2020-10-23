美國總統大選進入最後階段，最新美總統大選民調顯示，民主黨總統候選人拜登支持度下滑2個百分點，不過仍舊贏過現任總統川普，兩人究竟誰會勝出，仍是外界相當關注的一件事。對此，台灣大學政治系教授張登及認為，在美國大選選情明確下，北京可能希望川普連任，因為川普當選美國將持續呈現分裂態勢，對大陸比較有利。

據港媒《中評網》報導，張登及表示，拜登川普誰當選美國總統，對後續世局都有很大影響。在美國大選選情明確下，若川普當選，則美國不論是府還是社會都將持續呈現分裂狀態，注重單邊主義也會讓美國盟邦都會膽戰心驚，在這種局勢下，北京可能還比較希望川普連任。

若是拜登當選，張登及認為，因為拜登較強調團結盟邦、多邊體制，會更加專注在亞太地區，而府會和社會極化會趨於和緩，因此除了台灣外，許多國家都比較希望拜登能當選。而對中俄來說，拜登上台反更需要防備。

但如果選情不明朗，張登及提醒，美中關係就會比較緊張，因此大陸近來許多紀念抗美援朝的活動，就是為這種情況做準備。

(中時新聞網)