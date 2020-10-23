美國CNN在總統大選辯論最終場前公布最新民意調查，民主黨候選人拜登(Joe Biden)仍以52%領先共和黨籍現任總統川普(Donald Trump)的42%，但相較10月6日拜登以57%領先川普41%，優勢持續縮水。

CNN委託包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》在內等7家媒體、民意調查專門機構或大學研究單位調查，統計期間涵蓋10月5日至20日不等，各家數字略有不同，拜登在49%至54%間，川普在38%至43%間，雙方差距在9%到11%不等。

9月30日在首場辯論結束後民調，認為拜登表現較佳者有60%，僅28%認為川普表現較好。而在10月6日所公布民調中，CNN認為川普確診再次打擊他抗疫方面施政，因此拜登優勢才會高達16%。

在最終辯論會上，疫情仍是攻防焦點。川普從開始就強調自己抗疫成就，並表示各州疫情已好轉，稱疫苗數周內就會出現。拜登則強調因疫情喪生者已超過20萬，川普仍無完善計畫，甚至不要求戴口罩，他接手後會提出周全計畫。

(中時新聞網)