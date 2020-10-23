羅智強以賣書所得推出新聞自由公車。(黃福其攝)

國民黨革實院長羅智強繼昨天宣布租下18輛繞經行政院的公車廣告，自下周一起連續60天、共計1080天奔跑大台北地區街頭，呼籲蘇貞昌不要當關新聞台的民主屠夫，今天宣布加碼為20輛、共計1200天的公車廣告，且將成立「小強公車處」，今後只要他出版的《伊羅寓言》每賣出3本，小強公車就多跑1天，捍衛新聞自由。

羅智強認為，台灣新聞自由會不會死在蘇貞昌手中，要靠全國民眾的覺醒，沒有人是捍衛新聞自由的局外人，因此捐出他出版《伊羅寓言 -國王貓》部分賣書所得，租18輛公車繞經行政院60天，貼上「為新聞自由請命，請蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」標語，從NCC聽證會那天上路，到審查結果出爐為止，共計1080天。

羅智強在他臉書進行網路民調，有94％民眾贊成他的做法。他今天再於臉書發文指出，小強公車，捍衛民主的街頭趙子龍，決定加碼120天小強公車，從1080天，增加為1200天，繞經行政院，為新聞自由請命也就是下週一（NCC審中天新聞台開聽證會）開始，將有20輛各跑60天，共1200天的新聞自由公車上路，奔向行政院，警告蘇貞昌，不要當關新聞台的民主罪人。

他表示，他也決定成立小強公車處，以後《伊羅寓言》每賣出3本，民主公車就多跑1天。目前伊羅寓言已賣出3600本，所以這一波新聞自由公車跑1200天，以後他會依《伊羅寓言》的售出量，針對食安、公投等重大民主議題不定期出擊，出動小強公車，擔任監督政府、打擊濫權的街頭趙子龍。《伊羅寓言》每售3本，小強公車多跑1天，「捍衛新聞自由，我們都是民主先鋒。」

羅智強過去就以「小強公車」挺過許多人，包括2018年高雄市長選舉，羅參選北市長未掛看板，卻拿經費在高雄包下100輛公車挺韓國瑜，跑了一個月。此外，台大校長管中閔遭民進黨府院黨追殺時，羅智強也包下100輛公車車廂廣告，在大台北地區挺管中閔。

(中時 )