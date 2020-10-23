近日有網路文章稱強暴源自「男人的動物性」，不僅讓性平團體跳腳，也引爆眾多民眾怒火。高雄市議員黃捷拿出一封用紅筆寫滿髒話與人身攻擊的信，痛訴自己從政以來，屢屢收到對她外貌、性向與性別的批評，甚至是種種不堪入目的性羞辱與威脅。然而，這些「只要不聽話的女生就可以用性暴力來懲罰」的思維，更堅定了她捍衛性平的理念。

黃捷昨日（22）在臉書發文，直言：「她會被強暴是因為男人的動物性？女人不打不會乖？最近網路盛傳的文章讓人覺得，台灣的性平教育根本超級失敗。」黃指出：「最近掀起輿論的文章稱性暴力是雄性物種的基因特性，更強調多數女性強暴受害者是因為衣著太暴露而成為犯罪的觸發，真的是這樣嗎？」

黃捷表示：「跟大家分享一個我從政以來的觀察，我最常收到的批評不是針對問政，而是對於我的外貌、性向與性別的批評，尤其是性羞辱與威脅，像是『你只能跪在地上幫我口交』、『去做夜鶯、樓鳳』、『先姦後殺』之類的字眼，彷彿在他們眼裡，只要不聽話的女生就可以用性暴力來懲罰；只要穿著暴露讓我『凍未條』，我就可以去侵犯她，誰叫她不自愛、她引誘我、她的穿著觸發我的動物性，我有錯但她也不無辜。」

此外，黃捷補充：「這陣子的網路論壇也出現很多鼓吹親密暴力的關鍵字，『女人該打』之類的字眼居然登上熱搜，用玩笑話來包裝仇女的惡意，還能得到熱烈迴響，這些訊息一再的顯示社會仇女風氣有多嚴重。社會對女性長期而不自覺的貶低之下，從母豬教到女人該打，她們只能被迫自我嫌惡，選擇退縮及忍受，間接造成更多性暴力。」

黃捷強調：「『性暴力絕對不是基於動物本能，而是由父權思想權力運作的社會行為』。將這些歸咎於動物性除了是不負責任的推卸之詞，更影射男性同胞都是強暴預備犯，況且，這樣的言論會對於性暴力的男性受害者來說，無疑是殘忍的二次傷害。」

不僅如此，黃捷坦言：「台灣選出第一位女總統後，真的性別平等了嗎？對大多數女性而言，仍是條遙遙之路。身為女性，我仍會繼續說、繼續做，持續把關性平權益、寸步不退，直到我們共同期待的平等那天到來。」

(中時新聞網)