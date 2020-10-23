iPhone12開箱功能大躍進！這顏色竟勝「垃圾桶藍」

今日首度支援5G的iPhone 12以及iPhone 12 Pro正式開賣，雖然下雨仍澆不息果粉排隊在首日就入手體驗的熱情，在信義威秀地區各大電信公司門市都看見排隊人潮，再現買氣。電信商方面也相當看好iPhone 12系列將帶動5G申辦潮，有望達成今年5G轉換率的目標甚至超越預期！

台灣大哥大總經理林之晨出席iPhone 12開賣活動。（黃慧雯攝）

針對今日iPhone 12以及iPhone 12 Pro開賣，台灣大哥大總經理林之晨表示今年iPhone 12新機開賣，買氣是去年的2-3倍，但是碰到疫情影響貨量比去年還略少，他們預估將會缺貨2-4週，並且積極跟蘋果接洽，希望供貨能儘速穩定。林之晨指出目前5G轉換率跟4G同期相比更高，預計在iPhone 12系列的帶動下，期待5G轉換率的目標可以超前50%。

中華電信董事長謝繼茂則是表示從今年排隊購買iPhone 12以及iPhone 12 Pro的現象，看見果粉展現了熱情，讓中華電信預測今年5G用戶數將能順利達標。針對iPhone 12系列方案，中華電信率先拉出48個月綁約期，官方指出是為了拉低民眾擁有iPhone 的門檻，也看見收到奇效，吸引不少用戶選辦。而中華電信方面也與台灣大哥大不約而同提到，iPhone 12系列到貨量受疫情影響較為稀少，加上原本過往也有初期到貨量較少的情況，正積極與蘋果接洽希望供貨能穩定。至於5G基地台的建設，中華電信指出將會在年底達到4000座的目標，期待2021年完成一萬座的目標。

台灣之星總經理賴弦五出席iPhone 12開賣活動。（黃慧雯攝）

台灣之星總經理賴弦五今日在開賣活動則是盛裝出席，選擇一套與iPhone 12 Pro新色太平洋藍很接近的藍西裝出席。他開心表示，iPhone 12系列今年預約買氣爆棚，超出iPhone 11 40%，成績相當亮眼。因此他預期iPhone 12系列開賣後，有望帶動5G用戶成長20%。

(科技)