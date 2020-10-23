2020年由於「新冠疫情」肆虐讓各個國家封城或封境，全球人流、物流嚴重受阻，嚴峻的疫情限制了跨國活動交流卻限制不了台灣跟印度持續探討雙邊合作的決心。

由工業總會「亞太產業合作推動委員會」（CAPIC）與印度工商聯合會（FICCI）第四度攜手共同舉辦「2020台印度產業鏈結高峰論壇」，在疫情中如常舉辦，這次論壇延續台灣及印度3年來深入探討的領域如電子製造、智慧城市暨綠色科技、智慧車輛三個產業領域與印度專家透過線上會議方式進行交流，深度互動及洽商，期許能在疫情後的世界共同拓展市場與新商機，強化探討實質合作的可能性。

這次論壇總計吸引300餘位業界人士參與，配合線上媒合的方式積極落實雙邊產業對接，也洽簽4項合作意向書簽署，為台印度產業合作奠下基礎。

論壇開幕式由工業總會「亞太產業合作推動委員會」（CAPIC）的印度分組副召集人蘇亮、印度工商聯合會（FICCI）席Manish Sharma共同主持。蘇亮在致詞中特別提到，近年中美貿易衝突及疫情影響下，加速全球供應鏈重組、分散化，許多企業投資移出大陸市場，紛紛轉入印度、東協、美墨邊界等。印度積極推動「印度製造」、「數位印度」、「智慧城市」，期望印度成為下一個世界工廠。

透過線上的交流，2020年台印度論壇仍然簽署了4項合作備忘錄。

在電子製造部分，鑫創科技與印度Srikaryaa公司，在真無線（TWS）與抗噪（ANC）耳機的產品解決方案與關鍵技術，並協助印方在加爾各答建立產線，預期未來一年可創造新台幣3,000萬營收； 岱暉股份有限公司協助Smile Electronics公司在邦加羅爾的廠區建立產線，就近供應印度電子供應鍊，並預期未來一年可創造新台幣3,000萬營收。

在綠色科技方面，新浦樂生化科技與印度SB Packagings Pvt.Ltd針對印度農林廢棄物，共同研究開發綠色塑膠，促進經貿合作與整廠輸出，未來將結合台印能量爭取印度標案與CTCN計畫資源。而研華科技、達明機器人、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會及中國生產力中心則與印方國營組織NITCON Limited合作籌組「綠色策略科技共創永續未來G-START產業鏈共創生態系」，爭取包含綠色智慧科技、智慧手臂、智慧儀控等商機與案場對接。

基於台印度雙方產業發展的高度互補性，愈來愈多的業者表達對於投資印度的興趣，加上台印度之間已簽署「台印度雙邊投資協定」及「優質企業相互承認協議」，提供雙邊業者在投資權益及人身安全等各方面可獲得更多保障，預計未來可望再創造一波新的投資高峰，透過今年的論壇活動，讓雙方業者能夠積極進行交流討論，持續深化合作，共同開拓新的合作商機和商業模式。

(工商 )