家家將推出音樂創作系列「Duet ✚✚ : 我們二重奏」，五月天的瑪莎擔任音樂總監，精挑嚴選5首經典歌曲〈夏天的浪花〉、〈小星星〉、〈海洋〉、〈人生海海〉、〈藍色啤酒海〉，以家家「最樸實」的一面將其重新詮釋串連，首波經典〈夏天的浪花〉為系列作揭開完美序幕，與蘇打綠樂團以及魚丁糸之鋼琴和中提琴手龔鈺祺（阿龔）合作。

阿龔笑說：「一開始接到瑪莎學長的邀請，第一個反應是『你有找對人嗎』，他給我非常高的自由度，而我給自己的挑戰是，如何保持歌曲原有的動感，又有古典鋼琴的刺激，讓家家在演唱會有自己的發揮，變成一個全新版本的〈夏天的浪花〉。」

拍攝MV時，導演要求家家和阿龔在激盪的音樂中必須要有充滿火花的眼神交流，家家表示：「感覺很害羞，我有點不敢直視他，只好對著他的肩膀投射愛的火苗。」阿龔也笑回：「我就是你這趟音樂旅程的第一個挑戰啊！」

(中時 )