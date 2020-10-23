因消費者購買較便宜的筆電，以及受疫情重創的企業與政府削減數據中心支出，英特爾上季利潤暴跌，受此打擊，周四盤後股價大跌10%。

英特爾公布第三季營收年減4%，為183億美元，雖略超出市場預期，卻反轉了第二季的成長20%。整體營業利潤率為27.6%，較去年同期的33.6%下滑。

第三季經調整後每股盈餘年減22%，為1.11美元，符合市場預期。

該公司預估第四季營收約為174億美元，較前一季大減，但略優於分析師預估的173.6億美元。

英特爾在PC與數據中心處理器晶片占有領先地位，但一直難以克服製程延誤的問題，今年7月，該公司坦承下一代晶片製造技術較原計畫延後6個月，並將考慮委外生產。

目前晶片市場銷售暢旺，但客戶想要的是低價晶片，而非英特爾價格較高、性能較好的產品，拖累了整體利潤表現。

職員與學生在家遠端上班上課帶動筆電銷售激增，受此提振，英特爾的PC事業集團營收達98億美元，優於市場預估的90.9億美元。不過，其PC事業利潤較低的晶片出貨量成長，使其第三季營業利益率從去年同期的44%降至36%。

財務長戴維斯（George Davis）表示，現在需求正從桌上型電腦與高階商務型PC轉向入門級消費者與教育型PC，儘管銷量不錯，但平均售價卻下滑，因此對毛利率造成了一點影響。

戴維斯並表示，數據中心業務亦受到類似的情況影響，政府和企業客戶的支出在經歷兩季增長後驟減47%，使該部門的營業利益率從49%降至32%。英特爾數據中心業務營收年減7%，為59億美元，落後市場預期的62.1億美元。

戴維斯表示，儘管雲端運算客戶與5G網路電信商彌補部分缺口，但這部分晶片的價格更低。

Summit Insights Group分析師KinNgai Chan表示，在進入2021年之際，英特爾的主要問題仍然是毛利率方面的壓力，以及由於製程世代藍圖的延後而導致其領導地位進一步惡化。

英特爾面臨來自超微（AMD）與輝達（Nvidia）等競爭對手的挑戰。這些同業善用委外代工，並在英特爾陷入困境時趁機拓展數據中心與PC的市占版圖，今年初超微的市占更創下2013年以來新高。

英特爾表示，位於亞利桑那州的10奈米晶片工廠產能已經達到滿載，現在公司預期2020年10奈米產品的出貨量將較1月所預估的高出30%。

本周稍早，英特爾宣布將以90億美元全現金交易，把虧損的大宗記憶體晶片業務賣給韓國SK海力士。英特爾將保留較先進的記憶體晶片部門，並利用這筆處分資產的現金收益投資其他產品。

英特爾並宣布已於8月起實施一項規模達100億美元的庫藏股計畫。

(時報資訊)