金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集「國泰台灣5G PLUS ETF證券投資信託基金」，由一銀擔任基金保管機構，以新台幣計價發行。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局指出，「國泰台灣5G PLUS ETF證券投資信託基金」以追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數的績效表現，作為基金投資組合管理目標，投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的80％。

(時報資訊)