《基金》國泰台灣5G PLUS ETF基金准募 09:422020/10/23 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集「國泰台灣5G PLUS ETF證券投資信託基金」，由一銀擔任基金保管機構，以新台幣計價發行。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 證期局指出，「國泰台灣5G PLUS ETF證券投資信託基金」以追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數的績效表現，作為基金投資組合管理目標，投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的80％。 (時報資訊) #國泰投信 #基金 #募集 #金管會 #國泰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》國泰台灣5G PLUS ETF基金准募 09:422020/10/23 財經 消費、AI基金 搭抗疫新經濟商機 04:102020/10/23 投資理財 獲利一枝獨秀 生醫基金看俏 04:102020/10/23 投資理財 新創Gogolook 獲穩懋注資 04:102020/10/23 財經要聞 國家品牌玉山獎 國泰人壽抱5大獎 04:102020/10/23 產業財經 權證星光大道－永豐金證券 玉晶光 營收月月升 04:102020/10/23 證券．權證 衰爆！存股這2檔被吃掉股息 老手神回1招跟著劉大俠買 00:022020/10/23 財經 《金融》美選情難料 國泰證：跟著政策走 尋覓受惠產業 10:502020/10/23 財經 12檔金融股跌深 外資搶補 04:102020/10/23 證券．權證 特別股基金 鋒芒再現 04:102020/10/23 投資理財 財經熱門新聞 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 - 財經 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 財經 衰爆！存股這2檔被吃掉股息 老手神回1招跟著劉大俠買 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 最強媳婦無力回天 大同被外人搶走 股價狂噴漲停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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