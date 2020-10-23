雖然有新冠疫情頻傳惡化的消息，然在英國財政部長桑納克(Rishi Sunak)宣布數十億英鎊的新冠受創企業支援計畫後，歐股收窄早盤的跌幅。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.52點或-0.14%，為360.27點。在英國Trainline、英國博彩公司GVC控股、英國航空擁有的IAG集團的助攻下，疫情中跌深最多的歐洲旅遊和休閒股反彈漲1.6%。最大賣壓拋售出現在科技股，該類股在本周普遍表現不佳，投資人亦對美國財政刺激的遲遲不推出感到不安。

德國DAX指數下跌0.1%，一份數據顯示德國消費者對11月的消費信心下滑。得益於財政部長的利多消息，英國FTSE指數收復早盤損失，收漲0.2%。

西班牙在周四成為歐洲首個累計病例數突破百萬的國家，預計法國很可能在本周末隨即趕上破百萬。義大利和德國則在單日確診數創新高，德國首次單日確診破萬人。

目前市場目光都指向歐洲央行，觀察央行在下周是否有新行動。市場認為，現有刺激措施已在，央行可能不會提出一個立即的干預，就看下周是否有宣布。

由於美國處於大選期間以及股票高估值，有數據顯示全球資金選擇避開美股，歐股在近月湧入大量資金。

企業第三季財報亦多數表現優於預期。電子設備商施耐德(Schneider Electric)上漲2.1%，為泛歐600表現最佳個股，該公司提高今年全年營收和獲利展望。

聯合利華(Unilever)上漲0.4%。受益於新興市場成長，該英國/荷蘭消費品公司報出強勁優於預期的回歸季度銷售成長。

(時報資訊)