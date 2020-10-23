其實在去年夏天，湖人原本屬意的總教練人選是泰隆盧，畢竟他跟「小皇帝」詹姆斯曾在騎士擁有不錯合作經歷，卻因不滿湖人開出年薪與教練團人事，泰隆盧放棄執掌湖人，改去快艇擔任助教，如今升任快艇主帥的他果決表示，「我不後悔！」

「這是生意的一部分，我當然替詹姆斯奪冠感到高興，他是我的人！」泰隆盧說，「我並不感到遺憾，且自認做出最好決定，我對自己所有決定都感滿意，也不後悔，因為我一生中所做一切都有原因，現在這種狀況對我來說才是最好的。」

就算泰隆盧如此「嘴硬」強調自己並不後悔，他拱手把湖人總教練位置讓給佛格的結局，就是湖人上季奪下隊史第17冠，雖然隨著快艇老闆鮑默突然宣布開除前總教練瑞弗斯，改由泰隆盧簽下5年合約擔任新主帥，天知道他能撐多久！

畢竟鮑默已跟所有人證明，他是一個相當沒耐心且渴望總冠軍的現實派老闆，假如泰隆盧下季帶領「雙星」里歐納德、保羅喬治仍沒辦法摘冠，甚至又在季後賽提前出局，泰隆盧的位置就很危險了，問題是快艇有可能威脅湖人衛冕霸業嗎？

(中時 )