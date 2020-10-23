英特爾22日（周四）公布第三季財報，儘管營收獲利與市場預期相符，但由於消費者轉向購買較便宜筆電，使獲利率大幅萎縮，加上政府與企業客戶對資料中心的支出驟減，反映需求走疲跡象。

受此打擊，英特爾周四盤後股價重挫近10％至48.85美元。

上季營收年減4％至183.3億元，優於分析師預期的182.5億元。經調整的每股盈餘1.11美元，與市場預估相符。

英特爾因居家辦公趨勢帶動筆電銷售勁揚而受惠，第三季PC事業群銷售額達98億美元，優於分析師預估。雖PC事業晶片銷售躍升，但利潤較低，該季該部門營益率由去年同期的44％銳減至36％，這反映晶片銷售上揚，實際上客戶購買低價晶片多過於英特爾高價且高效能產品，因此波及利潤表現。

此外，政府與企業客戶對資料中心的支出在連兩季增長後，上季驟減47％，使得英特爾該事業收入下滑7％至59億美元，遜於市場預期，營益率由49％降至32％。

(工商 )