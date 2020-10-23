iPhone12開箱功能大躍進！這顏色竟勝「垃圾桶藍」

蘋果（Apple）iPhone 12系列中的iPhone 12以及iPhone 12 Pro在今（23）日正式開賣。每年蘋果iPhone推出的新顏色，總是人氣爆棚，但是今年iPhone 12備受期待的全新「藍色」卻爆出與許多果粉期待的不一樣，甚至在中國大陸還出現退貨潮。到底iPhone 12以及iPhone 12 Pro機身顏色哪一款最好看，藍色到底合不合你的心意，走一趟Apple Store你都可以看得到！

迎接iPhone 12以及iPhone 12 Pro開賣，選擇到Apple Store走一遭的消費者，一入門就可以感受到店員近期換上的深藍色制服，看來就跟這一回iPhone 12系列的新色超搭！在Apple Store信義A13店內，蘋果在一樓、地下一樓位置分別準備一整桌iPhone 12以及iPhone 12 Pro全系列，所有機身顏色一字排開，到底哪一款最吸引你，一比就知道。哪一個顏色最合你心意，用你的眼睛看最為準確。

蘋果Apple Store信義A13店內有完整兩桌iPhone 12以及iPhone 12 Pro全色系，等候消費者親自上手體驗。（黃慧雯攝）
蘋果Apple Store信義A13店內有完整兩桌iPhone 12以及iPhone 12 Pro全色系，等候消費者親自上手體驗。（黃慧雯攝）

蘋果今年推出的新機中，為iPhone 12系列推出5色，包含黑、白、紅、綠、藍；iPhone 12 Pro系列則有金、銀、石墨、太平洋藍4色。iPhone 12採用航太鋁合金邊框、iPhone 12 Pro則是採用醫療級不鏽鋼邊框。全系列的設計都仿效了當年iPhone 4的方正設計，肯定勾起不少果粉回憶。

iPhone 12 Pro全色系。（黃慧雯攝）
iPhone 12 Pro全色系。（黃慧雯攝）
iPhone 12全色系。（黃慧雯攝）
iPhone 12全色系。（黃慧雯攝）

適用於iPhone 12以及iPhone 12 Pro的MagSafe配件已經在Apple Store上架。（黃慧雯攝）
適用於iPhone 12以及iPhone 12 Pro的MagSafe配件已經在Apple Store上架。（黃慧雯攝）

除了到Apple Store可以看到全色系iPhone 12以及iPhone 12 Pro，選出你的最愛之外。蘋果為iPhone 12系列推出的全新MagSafe保護配件也已經在店內上架。擔心你不太會轉換舊iPhone的資料嗎？Apple Store店員將能幫你從頭辦到好，全不用煩惱。此外蘋果也為消費者推出完整的Today at Apple課程，帶你挖掘、學習iPhone、iPad、Mac等產品的焦點功能，讓你完整發揮手中蘋果設備的威力，任何人都可免費報名參加，果粉千萬不要錯過你的權益！

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(科技)

#iPhone 12 #iPhone 12 Pro #Apple Store