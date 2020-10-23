iPhone12開箱功能大躍進！這顏色竟勝「垃圾桶藍」

蘋果（Apple）iPhone 12系列中的iPhone 12以及iPhone 12 Pro在今（23）日正式開賣。每年蘋果iPhone推出的新顏色，總是人氣爆棚，但是今年iPhone 12備受期待的全新「藍色」卻爆出與許多果粉期待的不一樣，甚至在中國大陸還出現退貨潮。到底iPhone 12以及iPhone 12 Pro機身顏色哪一款最好看，藍色到底合不合你的心意，走一趟Apple Store你都可以看得到！

迎接iPhone 12以及iPhone 12 Pro開賣，選擇到Apple Store走一遭的消費者，一入門就可以感受到店員近期換上的深藍色制服，看來就跟這一回iPhone 12系列的新色超搭！在Apple Store信義A13店內，蘋果在一樓、地下一樓位置分別準備一整桌iPhone 12以及iPhone 12 Pro全系列，所有機身顏色一字排開，到底哪一款最吸引你，一比就知道。哪一個顏色最合你心意，用你的眼睛看最為準確。

蘋果Apple Store信義A13店內有完整兩桌iPhone 12以及iPhone 12 Pro全色系，等候消費者親自上手體驗。（黃慧雯攝）

蘋果今年推出的新機中，為iPhone 12系列推出5色，包含黑、白、紅、綠、藍；iPhone 12 Pro系列則有金、銀、石墨、太平洋藍4色。iPhone 12採用航太鋁合金邊框、iPhone 12 Pro則是採用醫療級不鏽鋼邊框。全系列的設計都仿效了當年iPhone 4的方正設計，肯定勾起不少果粉回憶。

iPhone 12 Pro全色系。（黃慧雯攝）

iPhone 12全色系。（黃慧雯攝）

適用於iPhone 12以及iPhone 12 Pro的MagSafe配件已經在Apple Store上架。（黃慧雯攝）

除了到Apple Store可以看到全色系iPhone 12以及iPhone 12 Pro，選出你的最愛之外。蘋果為iPhone 12系列推出的全新MagSafe保護配件也已經在店內上架。擔心你不太會轉換舊iPhone的資料嗎？Apple Store店員將能幫你從頭辦到好，全不用煩惱。此外蘋果也為消費者推出完整的Today at Apple課程，帶你挖掘、學習iPhone、iPad、Mac等產品的焦點功能，讓你完整發揮手中蘋果設備的威力，任何人都可免費報名參加，果粉千萬不要錯過你的權益！

(科技)