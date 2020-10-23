台南農改場表示，雜糧常見危害夜蛾有斜紋夜蛾（圖）及甜菜夜蛾。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

台東關山鎮稻田傳出分秘夜蛾危害，農委會台南區農業改良場表示，目前正值季節轉換期、氣候乾燥，田間夜蛾類害蟲密度攀升，尤以雜糧田區發生嚴重，為確保作物正常生長及良好收成，請農友注意加強防治夜蛾類害蟲。

台南農改場表示，常見危害夜蛾有斜紋夜蛾及甜菜夜蛾，兩者幼蟲皆晝伏夜出，雜食性，可危害作物如葉菜類、茼蒿、落花生、田菁、毛豆、豌豆、大蒜、青蔥、甘藷、玉米、蓮花及花卉等數十種作物。

由於幼蟲食量極大，會大量啃食植株心梢及葉片，阻礙作物的正常生長，影響產量及品質，嚴重時常導致全園廢耕。

夜蛾類害蟲防治上應注意下列事項：

(1) 田間如發現夜蛾類害蟲卵塊、幼蟲，應立即捕殺或摘除。

(2)夜蛾類幼蟲及成蟲大多於太陽下山或傍晚時分開始活動，傍晚噴藥效果較佳，噴灑時應注意使用充足水量。

(3)參考植物保護手冊推薦用藥，選擇藥劑交互使用，以避免害蟲產生抗藥性。(4)利用性費洛蒙長期誘殺雄蛾，以降低其田間密度。每公頃設5至10個點，放置高度約為離地150公分或作物生長點上方30至60公分，每月更新誘餌一次。作物種植密集地區應採共同防治，成效更佳。

(5)注意清園之工作，間作之作物應同時施藥，徹底清除蟲源。

(6)旱田作物於種植前整地翻犁後浸水1天以上，可將土中的蛹或幼蟲淹死。

(7)收穫前注意化學藥劑的使用，或改用蘇力菌防治，注意安全採收期，以免造成農藥殘留過量之問題。

(8) 受害嚴重之綠肥作物或廢耕田區應儘速翻犁淹水，避免夜蛾類滋生蔓延。

農友如欲使用藥劑，請參考植物保護資訊系統(https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/)，或於農改場網站「農作物登記用藥」( http://www.tndais.gov.tw/view.php？catid=382) 點選所種植的作物選用登記藥劑，並請注意安全採收期時間。

農改場表示，若有相關防治上的問題，可與台南場植物保護研究室人員聯絡。

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