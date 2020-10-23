為在年終歲末前衝刺業績、鼓勵消費，台灣麥當勞再度發動振興優惠促銷活動，消費者自即日起免費索取麥當勞的優惠券，亦可直接下載電子版本，並自10月28日起即可使用享受優惠。使用期間自10月28日起至12月1日連續五個禮拜，從早到晚、從一人獨享到多人共享都有優惠，等同打五折、「買一送一」也有感回歸。

麥當勞優惠券的多重好康包括：大薯、四塊麥克雞塊、早餐薯餅等超人氣產品買一送一、百元四件組超爽大餐、最多現省100元的雙人共享餐、早餐飲品免費升級特選黑咖啡、指定早餐堡類加1元就有飲料等，整份優惠券最高可省2,833元。

為提供消費者更超值的美味，麥當勞並將自10月28日起將推出超值全餐配餐新選擇，包括集結粉絲最愛六塊麥克雞塊、小薯和飲料的「豪吃配餐」，以及冰（冰炫風）火（小薯）絕配加飲料的「炫冰配餐」；任一主餐加85元即可享用豐盛的四件組套餐，現省35到40元。

麥當勞2020年底振興優惠券優惠主要內容包括：

1,「買一送一賺很大」：除大薯、薯餅、OREO冰炫風外，人氣品項四塊麥克雞塊、蜂蜜紅茶等也加入買一送一優惠行列，等於現打五折。

2.「超爽大餐100元起」：四件組套餐100元、五件組套餐150元。

3.「雙人共享199元起」：兩款主餐、大薯、六塊麥克雞塊加兩杯中杯飲料，雙人共享最低只要199元，最高現省100元。

4.「買分享盒送雞塊」：憑券購買麥克雞塊或雞翅分享盒，就送四塊麥克雞塊；並可搭配飲料買一送一。

5.「活力早餐優惠」：推出全新飲料升級/飲料加購優惠！購買任一早餐套餐，飲料可免費升級特選黑咖啡；購買指定單品，加20元享中杯特選卡布奇諾（品嚐價55元），加30元享中杯特選那堤（原價75元）。

除此，麥當勞「超值加點」系列也有新亮點；套餐加75元就有十塊麥克雞塊、加35元就有麥香雞，還有勁辣雞腿堡、玉米湯、蘋果派等人氣品項，通通都能用優惠價加購。

麥當勞標榜，2020振興優惠券實用度高，從早到晚，從一人、兩人到更多人，都有適合優惠，消費者可自10月28日起至12月1日，於麥當勞餐廳內用、外帶或得來速消費時使用。

根據麥當勞內部統計，台灣人每年平均吃掉3億塊的麥克雞塊，顯見國人對雞塊的熱愛。為滿足消費者的喜好，麥當勞自10月28日起推出超值全餐配餐新選擇：「豪吃配餐」任一主餐加85元，即可享六塊麥克雞塊、小薯以及飲料，四件組套餐只要129元起，等於現省40元。

此外，麥當勞10月28日起也將同步推出「炫冰配餐」，任一主餐加85元，就可配上OREO冰炫風、小薯和飲料，「熱薯條配冰炫風」的冰火交融滋味。麥當勞表示，「豪吃配餐」與「炫冰配餐」將自10月28日起，取代現行「豪麥配餐」及「酷炫配餐」。而因應配餐改變，「搖搖樂雞腿排」及「凱撒脆雞沙拉」同步停止販售，並新增「凱撒辣脆雞沙拉」選擇。

麥當勞同時預告，秋季限定、芋頭控最愛的人氣「香芋派」也將自10月28日至11月24日限時回歸，濃郁的芋頭餡搭配香酥外皮，還吃得到芋頭塊，喜愛芋頭的消費者不妨留意上市日期。

(工商 )