《商情》觀望氣氛濃 期銅回落 09:592020/10/23 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四LME基本金屬漲跌互見，其中銅價從前一交易日觸及的7,000美元後回落，因投資人觀望中國是否會有儲備金屬的計畫，以確保未來有足夠的供應，且美國又延遲救經濟刺激計畫達成協議。 周四(10/22)報價，期銅跌69美元，報每公噸6922.5美元；期錫跌60美元，報每公噸18685美元；期鎳下跌69美元，報每公噸15817美元；期鋅上漲10美元，報每公噸2578.5美元；期鋁上漲3美元，報每公噸1846.5美元；期鉛上漲0.5美元，報每公噸1811美元。(商品行情網) (時報資訊) #期銅 #周四 #回落 #觀望氣氛 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》觀望激勵案協商與業績 美股期貨近持平 10:502020/10/23 財經 美國總統辯論終局戰今登場 台股早盤緩步向上 09:182020/10/23 財經 《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:412020/10/22 財經 麻豆、下營柚子廢枝條改定點收運 農民怨不便 08:542020/10/23 寶島 台指期保守 結算壓低 04:102020/10/22 證券．權證 田中女兒教日本舞 為老街注元氣 04:102020/10/23 地方新聞 i12新機開賣 11檔紅蘋果抗跌 04:102020/10/23 證券．權證 《期貨》三大期指皆漲 10月台指期開高29點 09:082020/10/23 財經 股價指數期貨贏家專欄－生技期上有壓 中性偏空 04:102020/10/23 證券．權證 我是如何認識大陸的 04:102020/10/23 兩岸藝文 財經熱門新聞 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 - 財經 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 財經 衰爆！存股這2檔被吃掉股息 老手神回1招跟著劉大俠買 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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