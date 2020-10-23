周四LME基本金屬漲跌互見，其中銅價從前一交易日觸及的7,000美元後回落，因投資人觀望中國是否會有儲備金屬的計畫，以確保未來有足夠的供應，且美國又延遲救經濟刺激計畫達成協議。

周四(10/22)報價，期銅跌69美元，報每公噸6922.5美元；期錫跌60美元，報每公噸18685美元；期鎳下跌69美元，報每公噸15817美元；期鋅上漲10美元，報每公噸2578.5美元；期鋁上漲3美元，報每公噸1846.5美元；期鉛上漲0.5美元，報每公噸1811美元。(商品行情網)

(時報資訊)