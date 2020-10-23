美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電(2303)提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元，較原本市場預期的輕。聯電周四拉尾盤收最高，聯電ADR更大漲8.75%。聯電今早開高達33.8元，最高34元後壓回翻黑。

聯電ADR周四收盤5.84美元，漲0.47美元，漲幅8.75%，換算每股為台幣33.76元。聯電周四在台股收盤價33元新高，外資反手買超38133張。

美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元，只是結果仍待法院核准。法人分析，紛擾許久的訴訟案有望在短期內解決，且罰金遠低於市場預期，可謂利空出盡，一旦判決確立，聯電有望回歸基本面，後續成長動能續旺。

聯電昨晨公告，就美國司法部起訴與該公司等被告間營業秘密案件，提出建議量刑書狀，預期可能解決的金額為6,000萬美元，約合新台幣17.3億元，預計將影響聯電每股獲利約0.14元。

美國司法部於107年11月指控聯電與中國福建晉華共謀竊取、傳送與持有美光(Micron)關於製造動態隨機存取記憶體(DRAM)的營業祕密，當時市場曾傳出聯電最高可能面臨200億美元罰金，或是可能達10億美元罰金，被視為是聯電潛在最大危機。

聯電公告表示，就美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件，持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。因預期法院近日將開庭審理案件，聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金6000萬美元，不過仍有待法院判決。

外資法人看好，聯電今明年營運將持續成長。受惠8吋晶圓代工產能吃緊，代工價格可能調漲，法人預期，聯電第4季營收可望續創歷史新高，明年營收及獲利將較今年再攀高。

聯電預計29日(下周四)下午舉行線上法人說明會。聯電第3季合併營收448.7億元，較第2季成長1.1%，與去年同期相較成長18.9%，續創季度營收歷史新高。聯電第4季將有望受惠於需求維持高檔，法人看好營收表現有機會再創新高。

(時報資訊)