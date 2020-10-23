美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周四表示：「我們就快要達成一項激勵協議」，但她也警告起草與表決通過該法案可能需要一段更長的時間。

佩洛西表示，民主黨人與白宮「即將達成協議」，但該法案完成立法需要時間，而她與川普政府正試圖解決剩餘的問題。佩洛西在國會大廈表示：「如果我們能在未來幾天解決其中一些事情，也需要一段時間編寫法案」。

她表示，雙方在幾個議題上仍未達成共識，在這幾個月反反覆覆的協商當中，這些問題讓談判者進退兩難、備感困擾，其中包括對州與地方政府的援助、提供企業免責保護，以及對美國人口普查與選舉系統的撥款等。

由於到目前為止仍未能達成協議，使國會幾乎不可能在11月3日大選前為對抗新冠肺炎疫情或提振低迷經濟挹注資金。不過，佩洛西表示，她認為雙方都希望達成協議，「我們可以做得很好，而我仍然對我們可以做到感到樂觀。」

(時報資訊)