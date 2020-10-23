廣告小妹回應。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

Twins成員「阿嬌」鍾欣潼今年5月驚曝和台灣「醫界王陽明」賴弘國14月婚姻告吹，網紅「廣告小妹」當時在臉書發文，稱男方「愛砲也愛劈」，氣得賴弘國透過律師強調：「不管花多少律師費，我一定告死她」，今(23日)傳出廣告小妹因此遭通緝，稍早，廣告小妹回應：「身為外籍人士居住地非台灣的我，無收到任何傳票。」

阿嬌和賴弘國兩年前結婚，年初還傳出有生子計畫，豈料5月低調認了協議離婚，賴弘國發出千字分手信，字字深情，說明阿嬌從訂婚後就開始後悔，分開主因是女方不再愛男方了。廣告小妹對此在臉書寫下：「後來莫名發現自己跟山寨王陽明有很多位共同好友，多到讓我感到害怕，是不是偶交友圈太窄。我聽到的評價基本很一致：人不壞、企圖心明顯、長得不錯就身材比例不太好。當然還有，愛砲也愛劈。共同好友們都會幫他解釋：女生們很愛他，他不好拒絕。」

賴弘國後來出面，對於網上指他花心、有新歡的傳聞一一否認，更強調會不惜一切代價告廣告小妹，她則再嗆：「自己渣還講不得，用律條壓人。兩個字，來啊。」，「請問，你到底有沒有心要告我啊？？？還是說，五千萬燒完了沒錢。可憐哪！需不需要紓困？」

今傳出廣告小妹因此被通緝，她今早回應：「我於今年二月底回到紐約，疫情隨即爆發，期間未出境。身為外籍人士居住地非台灣的我，無收到任何傳票。」其他都交給律師處理，又說：「渣渣的起手式就是提告封嘴，我偏不要。這些年我不斷被告誡：『不要惹事。』為什麼？？？世界會有那麼多渣渣就是一個又一個沈默堆砌起來的。」

(中時新聞網)