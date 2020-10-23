居於仁愛鄉的洪姓勞工，今年8月底因職業災害不幸死亡，家屬頓失經濟依靠，求助無門下甚至遇到民間單位誆稱幫忙辦理勞保事宜，卻收取高額代辦費。投縣社會及勞動處主動伸援，協助辦理「職業災害勞工個案主動服務」，22日由縣長林明溱致贈慰問金，家屬十分感念幫助。

洪男正值壯年，7月底受雇施作溫室工程，不幸觸及工地高壓電線重傷，搶救後仍在8月下旬不治死亡，留下洪妻及5名年幼子女。洪男職災身故，卻因雇主未保勞保，家屬經濟困難之際，一度徬徨遭勞保黃牛鎖定，幸好投縣府積極介入，避免遭剝削。

林明溱22日探望洪妻，親自送上職災住院及死亡慰問金共15萬6000元，也允諾透過職災勞工訴訟扶助，幫忙家屬向雇主求償。林明溱呼籲，民眾遭遇職業災害，千萬不要被假熱心招攬代辦的不肖勞保黃牛吸引，就算順利拿到給付，也會被剝削三成以上，如有問題，應向縣政府社會及勞動處求助。

社勞處指出，後續將協助家屬依據「職業災害勞工保護法」，可望爭取家屬補償金10萬元；另外，雖然雇主未依法替洪男投保勞保，其法定的勞工職災死亡給付，仍可依45個月的基本工資申請核發，如雇主不支付，將由公部門協助家屬提起訴訟求償。

(中時 )