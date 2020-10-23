10月25日即將舉辦「2020日月潭環湖路跑賽」活動，主要交管包括向山遊客中心、九龍、伊達邵周邊道路將執行車輛疏導管制；而水里往魚池水社村方向的外側車道規劃封閉，時間為上午5時至下午2時，欲前往的民眾務必注意。

「2020日月潭環湖馬拉松」，已邁入第8年，25日上午6時10分將於向山遊客中心舉行，活動不僅是國際馬拉松暨長跑協會國際認證，同時為亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽，在台灣站的唯一賽事。活動內容包括42公里全馬組、29公里超半馬組，以及6公里健走組，預計吸引超過5000位跑者。

當日交管包括潭區周邊道路雙向交管；台21線65公里至75公里外側車道將會封閉；魚池鄉中山路與中正路口至台21線64公里處禁止路邊停車；台21線64公里處起往頭社方向道路外側車道開放路邊停車，駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車。

南投警察局呼籲，日月潭周邊攤販勿違規設攤或佔用道路擺設商品，警分局將加強勸導取締。當日前往日月潭的選手及遊客務必遵守員警交通指揮；並建議將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物，降低失竊風險。

(中時 )