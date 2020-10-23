2020地質嘉年華「地質知識感動傳遞」巡迴開跑，10月22日上午6時30分在紫南宮土地公的見證下，舉辦授旗儀式給予20名地質長跑團人員，集集鎮長陳紀衡前往竹山紫南宮與地質長跑團一起同行，一路從紫南宮跑到松柏嶺受天宮，為地質嘉年華暖身。

10月22日一早，由集集鎮公所陳紀衡鎮長、竹山鎮公所陳東睦鎮長、南投竹山紫南宮莊秋安主委、內政部消防署消訓中心李永福主任及竹山社區發展協會代表等人，授旗給20名長跑團人員；接著往南方路跑160多公里，途經彰化、雲林、嘉義、臺南等地，預計在10月24日抵達台南七股，25日與全國超過2500位民眾會合，參加在七股遊客中心舉行的千人大會師，完成地質知識感動的傳遞。

集集鎮長陳紀衡表示，去年地質嘉年華以「為921而跑」為題創造地方亮點深受感動，今年再次相挺，早起陪著16名長跑團人員，一起感受這場熱血的活動，誠摯邀請民眾10月25日，前往位在雲嘉南國家風景管理處七股遊客中心主場，活動千人大會師網路報名已額滿，但仍前往到現場市集享受氣氛，推薦民眾把握機會，參加這場環境教育的年度盛事。

(中時 )