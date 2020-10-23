陸委會主委陳明通今早出席研討會致詞表示，中共領導人日前在深圳特區40年活動強調全面深化改革、對外開放等「10項堅持」中，獨缺「民主改革」；集中少數決策、欠缺民主，往往導致「寧左勿右」。陳說，唯有其領導人勇於解放思想、政治改革，才能化解矛盾，找到與自己民族、與全世界和平共處的解方。

陸委會委託中華民國高等政策研究協會23日於台北舉辦「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會。陳明通於開幕式致詞表示，70多年前，兩岸選擇不同發展路徑，北京當局高舉黨領導一切，宣揚中國治理體制優越性；中共領導人日前在深圳特區40年活動強調全面深化改革、擴大對外開放等「10項堅持」中，獨缺「民主改革」；集中少數決策、欠缺民主討論參與，往往導致「寧左勿右」錯失危機處理的最佳方案。

陳明通指出，疫情、美中關係發展及全球貿易情勢產生劇烈變化，北京當局也正試圖主導國際格局。中國大陸綜合實力日趨強大，其意識形態與制度規則的輸出已全面性影響全球政經秩序，同時改變全球戰略平衡。對岸領導人多次強調的不稱霸、不強加於人、治理體系自我革命，及要求大國更應該有大的樣子等，期許其以更透明開放的態度，展現負責任大國的擔當，為全球和平做出具體貢獻。

陳明通強調，示弱、退讓不會帶來和平。今年以來，中共持續加大對台打壓恫嚇，共機多次跨越海峽中線挑釁，嚴重破壞台海現狀及兩岸長期維繫互不侵犯、相互克制的和平默契，升高區域緊張。臺灣採取必要防禦作為，展現高度戰略定力，不冒進求戰、也絕不輕言放棄和平。面對未來的艱鉅挑戰，臺海和平與區域繁榮安全緊密相關，我們呼籲「價值同盟」國家，應與臺灣共同捍衛民主自由的重要防線。

「這是一個改變的開始」，陳明通重申，蔡英文總統在今年國慶演說負責的強調，維持兩岸穩定是雙方共同利益、也是共同責任，只要北京當局有心化解對立，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意促成有意義的和解對話、共商和平相處之道。北京當局必須務實瞭解臺灣人民堅持尊嚴、對等與安全的信念，呼籲對岸跳脫強加於人的框架，發揮智慧與創意，讓兩岸善意持續累積。

(中時 )