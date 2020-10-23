RC-135W電偵機。取自美國海軍官網

美國空軍證實，作為行動情報、監視和偵察任務的一部分，一架RC-135W電偵機曾於21日飛越台灣北部。

美國軍事網站「The drive」今（23日）報導，太平洋空軍（PACAF）的一名公共關係官員於21日晚間（美國時間）以文字聲明向「The drive」表示：「我可以證實，美軍RC-135W飛機在昨天確實飛越了台灣北部。由於行動安全，我們無法討論任務的細節」。

報導並稱，這並非是美軍今年飛越台灣，美軍在今年6月跟8月都有類似飛越行動。這些不尋常的飛越台灣行動，顯然旨在向北京傳達有關美國對台安全承諾的信息。

追蹤ADS-B(自動廣播追蹤系統）數據的@推特「Golf9」與「東京雷達」（Tokyo Radar）於21日上午都貼出相同訊息指出，一架美軍RC-135W電偵機，疑似31500英尺的高度，短暫飛越台北市上空。

對此報導，空軍司令部今23日上午表示，經查詢10月21日並無美軍相關軍機飛越臺灣本島上空，特此說明。

(旺報 )