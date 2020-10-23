為了完成下季衛冕霸業，湖人這下子打算重組新版「F4」了嗎？《Fadeaway World》記者比塔爾爆料，湖人今年休兵期間補強目標相當明確，希望可以同時挖來公牛後衛拉文與活塞後衛羅斯，跟詹姆斯、安東尼戴維斯再次組成強大「F4」陣容。

比塔爾甚至連湖人交易籌碼都已曝光，強調湖人可用庫茲馬、丹尼格林、布雷德利與今年第28順位選秀權，去匹配拉文下季1950萬美元合約，儘管如此一來，湖人防守強度勢必下降，可是拉文可以帶給湖人更穩定的進攻或三分外線火力。

至於下季合約只有770萬美元的羅斯，湖人能用波普、卡魯索與庫克等人跟活塞提出交易，最多加進一個未來次輪選秀權，就有機會換來上季場均18.1分、5.6助攻，投籃命中率更有4成90的羅斯，也讓湖人的後場戰力可望大幅提升。

只是湖人曾在2003-04年球季，面對布萊恩、歐尼爾、卡爾馬龍與培頓組成「F4」失敗經歷，如今真的會打算再組這樣的四巨頭，而把上季奪冠的陣容完全打掉重練，其中的風險未免也太高了，就算擁有詹姆斯壓陣，絕對無法保證可以成功！

(中時 )