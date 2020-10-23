美國總統大選辯論於台灣時間23日登場，川普與拜登的互動成各方關注焦點。學者楊永明直言「拜登將當選！」關鍵就在川普贏不到包含賓州的5個搖擺州，所以拜登一定會勝選；由於距投票僅剩13天，民眾投票意向已確定，總統辯論對大選結果並無影響。

楊永明接受香港媒體《中評社》專訪，分析川普若要勝選必須從6個搖擺州中，贏得不包含賓州的5個搖擺州或包含賓州的4個搖擺州；但從拜登領先10%的民調，以及民主黨將繼續掌握眾議院多數兩大因素來看，拜登在賓州、威斯康辛、密西根勝選機會較高，故川普無法勝選。

針對川普民調無法逆轉的原因，楊永明指出，新冠肺炎疫情、種族議題與民調機制都是原因。從各家民調至今結果來看，拜登持續領先川普10%，而在民調公司修正2016年民調失誤、增加大學以下教育程度白人調查比例後，幾個關鍵地區的民調仍是由拜登領先。楊直言：「拜登將當選！」

至於總統辯論，楊永明坦言距離大選日僅剩13天，基本上民眾投票意向早已確定，無論辯論如何都無法動搖他們的決定，因為表現好會被認為是正常發揮、表現不好會被認為是失常；辯論對投票結果的影響不像70、80年代般強大。

(中時新聞網)