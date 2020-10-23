陸近來高調舉行中國人民志願軍抗美援朝出國作戰的紀念活動。對此，港媒認為，大陸此舉是在畫出紅線，警告美國和台灣，大陸不畏戰不懼戰，只要台美觸碰到大陸底線，大陸就會起身反抗。

北京近日為對抗美國的戰略遏制，藉著紀念「抗美援朝」戰爭70周年，推出一系列的活動，以此凝聚內部對抗美國極限打壓的決心，顯見參加韓戰是團結大陸人民強化抗美信心的重要事件。25日更將舉行抗美援朝70周年紀念會，大陸國家主席習近平親自出席授紀念章給韓戰老兵，並發表重要講話。

對此，港媒《中評網》注意到，以往大陸為了顧及美國的感受，對抗美援朝紀念不會刻意強調，因為要避免影響中美關係，但隨著中美關係惡化，美國總統川普近2年對大陸發起貿易戰、大打台灣牌刺激北京當局，因此，大陸考量時局變化，也選在這時高調紀念抗美援朝，藉以凸顯其背後的政治意義。

內容指出，大陸此舉要向美國和台灣警告和提醒，大陸愛護和平，但是也不畏戰，只要碰觸到大陸底線，大陸會毫不猶豫起身反擊。

(中時新聞網)