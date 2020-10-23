一出道便以驚人美貌迅速竄紅的韓國人氣女團Red Velvet隊長Irene(裴珠泫/裴柱現)，日前被一位在演藝圈中資歷長達15年的造型師於個人社群平台上以長篇爆料，按指自己因為一點小事遭到Irene狂飆髒話20分鐘甚至被罵到哭，晚間Irene便發出道歉聲明震驚整個演藝圈。而過去Irene曾在舞台上「疑似耍大牌」的影片也遭到網友一一挖出在網路上瘋傳。

只見影片中的Irene，一上台便自然的坐在C位上，讓後續上台的其他成員Joy及Yeri當場愣住，尷尬得直抓頭，而Wendy上台後似乎也對於這樣的情況感到傻眼，只能選擇其他位置入座，讓網友們不停截圖瘋傳。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

隨後還遭到一名自稱唯一一位2018年曾幫Irene畫過妝的大陸彩妝師補刀，在微博上發文表示「看到這個熱搜一點都不驚訝，Irene很美但也真的非常沒素質」，甚至在最後直接吐槽「白長了這張臉」，引發大陸網友紛紛留言要她退出女團。

Irene大牌行徑再起底「2分鐘尷尬影片」遭瘋傳（圖／微博@霹雳贝儿）

不過，RM所屬造型師也在隨後跳出來為Irene緩頰，在IG上發文表示「人們似乎忘了事情都有表面以及未曾展現的背面，只看表面而毫不關心還未展現的背面，只看到想要看的東西」，並透露Irene在工作上的表現，認為她「是值得信賴的隊長、有義氣的同事，但從今天開始霸凌偶像這個標籤佔據了她的表面」。另外，網路上也流出事發當時旁人看到的說法，表示「當時因為服裝及收發器頻頻出問題，讓Irene無法好好表演而發生摩擦」同樣引起討論。

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 4:43 張貼

(中時新聞網)