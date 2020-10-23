大同技術學院熱氣球慶57周年校慶，嘉義市長黃敏惠、大同校長陳柏鍠等人同慶。（廖素慧攝）

嘉義大同技術學院23日慶祝57周年校慶，邀請結婚70年的阿公阿嬤體驗熱氣球升空，可惜因天候不佳，熱氣球未飛翔於天際，嘉義市長黃敏惠期許學校成為市府推動地方創生的生力軍，共創地方的觀光。

黃敏惠表示，大同技術學院在57周年校慶特別與在地產業結合，舉辦務實的慶生活動，這就是技術大學帶給地方發展的信心，大學院校有場域、專業及人才，市府推動地方創生需要與學校合作，期許大同技術學院克服難關，為在地的教育及來自各地的學子繼續努力打拚技職教育。

嘉義市長黃敏惠、大同董事長陳柏鍠、校長王榮聖等人點火，祝賀大同技術學院校運興旺。（廖素慧攝）

結婚70年的94歲黃朝松阿公及90歲阿嬤林黃業夫妻，與大同技術學院同慶校慶。（廖素慧攝）

大同技術學院董事長陳柏鍠表示，慶祝57周年校慶，學校規畫熱氣球、光雕等活動，邀請結婚70周年的夫婦拍攝婚紗，為他們慶賀，也表彰他們對婚姻、家庭價值的承諾及守護。

校長王榮聖指山，因天候不佳，熱氣球雖然上午未能升空，但這是嘉義市、也是都市地區、校園首次舉辦熱氣球活動，大家都很興奮，熱氣球繫留體驗今（23）日及明（24）日下午下午5點到7點仍有場次，而熱氣球Walk in於這2天上午提供師生實際走入熱氣球參觀。

天際航空總經理劉紀康說，熱氣球是靠熱力浮起氣球升空，上空的微風幫助熱氣球穩定移動，今天上午持續有陣風，不利於熱氣球升空，因為風大容易將球體吹歪、吹扁，在台灣秋冬有東北季風影響，5月至8、9月是較適合熱氣球的季節。

(中時 )