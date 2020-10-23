南投副縣長陳正昇，22日前往南崗工業區大禮堂，出席南投縣工業會辦理的南投縣第74屆工業節慶祝活動，並表揚60家績優廠商，儀式簡單隆重。陳正昇說，每年11月11日是工業節，今年提前舉辦慶祝，表揚廠商在疫情期間的努力。

除表揚外，22日各方廠商意見交流，做為縣府工商投資及青年發展政策的參考；廠商們熱烈討論，提出有關精密工業用地、產業鏈連結等問題，都是縣府積極協助本縣廠商的方向及工作重點。

陳正昇說，今年因新冠肺炎疫情，多方業務受到影響，所幸廠商在期間穩健經營，積極整備，積蓄能量，現疫情已趨緩，業務開始漸入佳境，部份廠商更有逆勢成長情形，是可喜現象，廠商的努力值得肯定，縣府也會積極協助廠商安渡疫情，掌握新機。

因應廠商人才需求，縣府近期將辦理大型就業博覽會協助人才媒合，期許五大園區陸續完工後，能提昇南投產業型態，創造廠商國際競爭優勢，提供南投子弟更好的發展機會。

工業會認為，受國際經貿大環境影響下，廠商能留在台灣發展相當不簡單，台灣一直未加入世界貿易組織，關稅成本較其他國家高，成本高低攸關競爭力，惟有提高生產力及品質，賦予產品更好的價值，才能在國際貿易中突圍，創造優勢競爭力。

(中時 )