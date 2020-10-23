蘋果iPhone12今日在信義區熱鬧開賣，成為電信業開賣的一級戰區，各家電信業者也紛紛派出總座級現身交機，台灣大(3045)總經理林之晨表示，本次iPhone12預購比去年熱烈2~3倍，現在最擔心的就是供貨問題，又以iPhone 12 Pro的缺貨狀況最明顯。

林之晨表示，本次iPhone12預購比去年熱烈2~3倍，因為台灣大是要預繳訂金，所以後續購買熱度應該不會差太多。林之晨目前反而較擔心供貨量的問題，現今供貨情況還不太明朗，包括iPhone 12 Pro、iPhone 12都一樣，其中又以Pro的缺貨況狀更明顯，所以比較擔憂無法滿足果粉需求，預計2~4周後狀況會好一點，現在還在和蘋果溝通中，但因疫情關係，仍有變數。

本次iPhone 12將綁約期拉長至48個月，觀察消費者申辦狀況，林之晨說iPhone 12以1399元為大宗，iPhone 12 Pro則為1599元，主因為1399元、1599元能讓消費者享有0元購機，且因為現在是5G初期，不用擔心4年後有升級問題，加上一支手機用3~4年也沒問題，當然，除了手機，也希望可以服務更多消費者需求，帶來一些周邊應用內容，預計5G可以為ARPU帶來數百元的提升。

(時報資訊)