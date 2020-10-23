1.聯電(2330)：侵害營業秘密官司大致底定，昨獲三大法人大舉買超54465張，加上昨夜ADR大漲8.75%，激勵早盤股價衝34元16年新高，惟調節賣壓隨之湧現，股價翻黑。

2.華邦電(2344)：首度成為iPhone新機外掛NOR Flash晶片獨家供應商，不理外資續賣超，今早股價再漲逾2.5%。

3.新光鋼(2031)：5日線有撐，昨自營商買超近200張相挺，今早股價彈升近4%。

4.力成(6239)：Q3每股賺2.1元，前3季獲利近3年高點，早盤帶量衝漲逾6%。

5.中釉(1809)：印尼廠停產恐衝擊H2營運，惟外資連2日敲進，買單回頭，爆量觸及漲停。

6.台達化(1309)：SM價揚，本月獲利可期，晨盤挾量上揚近2%。

7.台橡(2103)：陸車市復甦、低價原料挹注，營運可期待，早盤上漲逾4.5%。

8.佳邦(6284)：5G題材助拳，股價一度衝上49.3元、再衝波段新高價，隨後漲幅收斂，仍漲近3%。

9.揚智(3041)：漲價效應蠢蠢欲動，外資再度買超挺，買氣回籠，晨盤頻頻觸及28.15元漲停價。

10.華城(1519)：電動車充電站挹注營運，早盤漲逾6.5%。

11.大同(2371)：經營權變天，今恢復正常交易，早盤漲逾4%。

12.精英(2331)：H2營運穩當，外資昨回補，早盤漲逾1%。

13.大亞(1609)：與匯豐台灣簽訂可持續發展表現連結貸款，有助綠能經營，早盤放量漲逾3%、收復周線。

14.中租-KY(5871)：9月、Q3、前3季獲利齊登峰，早盤漲逾2.5%，創波段新高。

15.州巧(3543)：外資連9買+開放信用交易，晨盤一度觸頂，寫半年高。

16.同致(3552)：AMPA三展點火，汽零車電跑得快，昨獲三大法人聯手買超相挺，今衝上前高後遭獲利了結，漲幅收斂至2.5%。

17.可成(2474)：車用布局報捷，昨獲外資翻多買超，激勵股價連2紅，重返190元。

18.力麗(1444)：聚酯、加工絲廠Q4苦盡甘來，營運可望衝今年高峰，昨獲外資買超萬張相挺，多方拚返五日線。

19.大學光(3218)：買盤點火拉抬，晨盤放量急漲5%，收復月線。

(時報資訊)