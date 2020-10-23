根據日本政府公布最新經濟數據，已連續下跌兩個月的日本9月份核心消費者物價指數(CPI)，較去年同期減少0.3%。

受到新冠肺炎影響，日本消費者不敢大手大腳地花錢，市場醞釀著通貨緊縮壓力。另外，加上油價下滑，電費續跌，以及旅館住宿費大減，使得這次核心消費者物價指數年減率為0.3%。先前，經濟學者一般普遍預估的數字，則是年減率為0.4%。

不過市場卻出現另一種聲音，由於日本9月核心消費者物價指數已連續下跌兩個月，樂觀地認為日本央行不會袖手旁觀，故另輪新冠肺炎紓困方案的實施，將指日可待。

這次日本9月核心消費者物價指數為101.3，是排除價格有較大波動的生鮮食物後，但計入能源項目。若這次核心CPI數字排除掉日本政府之前推出旅遊振興方案所造成的影響，基本上是與去年同期一樣，指數則持平沒有增減變化。

農林中金總合研究所(Norinchukin Research Institute)首席經濟學家Takeshi Minami，則對先前日本政府前陣子為刺激國內旅遊業，提出補助一半旅費的振興方案，則是嗤之以鼻，認為政府應該要全盤規劃好好想一想，該如何實質地將通膨率推至日本央行2%目標值。

所謂核心消費者物價指數，一般來說是剔除掉價格易有較大波動的生鮮食物，以及能源項目。相較一般消費者物價指數，因核心消費者物價指數有助於對總體經濟情勢做出較為準確判斷，同時，央行貨幣政策對核心CPI亦有較大的控制力。

(時報資訊)