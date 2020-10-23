衛福部長陳時中因防疫有功，被視為參選台北市長的熱門人選。今有媒體問及是否可能被動式參選，他笑言參選哪裏有那種被動式的，要自己有意願才行，大家一直點名，但這些都是未來的事。

陳時中今出席「2020台灣全球健康論壇」，會後接受媒體採訪時表示，政治是大家參與的事情，自己比較不屬於選舉的政治人物，而是政務官，大家一直點名，但這些都是未來的事情。

對於未來是否可能被動式參選台北市長？陳時中笑言，參選哪有那種被動式的，那也要自己有意願才行。

近期適逢美國大選，國民黨立委林為洲昨表態支持拜登，若拜登當選，黨團將提出撤消瘦肉精美豬進口的行政命令公決案。電視台以此詢問陳時中，是否拜登當選國人就不用吃美豬？，但陳時中表示這是兩回事。

陳時中表示，美國有他們基本的政策在，我們開放美豬，是在商務的需求下，訂定萊克多巴胺的安全容許量，讓我們進來的豬肉都合乎安全標準。

(中時 )