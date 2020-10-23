百貨周年慶季到，銀行信用卡回饋大方送。玉山銀行表示，到Global Mall環球購物中心刷「玉山Pi拍錢包信用卡」最高有10％回饋，另在指定百貨、3C通路享最高6％回饋。

玉山銀表示，自即日起至11月15日，綁定玉山Pi拍錢包信用卡並使用Pi拍錢包於GlobalMall環球購物中心全台7家分店合作櫃位消費，單筆滿1,000元（含）以上，最高享10％P幣回饋！

除了在Global Mall環球購物中心享受購物的樂趣外，玉山銀指出，也可使用玉山Pi拍錢包信用卡拍享券先買再逛，包括家樂福、大潤發、屈臣氏、HOLA特力和樂、SOGO、台北101、統一時代百貨（台北店／高雄夢時代購物中心）、誠品生活、遠東百貨及遠東巨城購物中心等熱門百貨量販店，指定日期2020年10月23日至10月25日及2020年10月30日至10月31日於Pi拍錢包購買拍享券，可享最高6％回饋（1％拍享券+5％P幣）！

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