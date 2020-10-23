州巧(3543)今天上市半年後，開放融資融券交易，股價今天強勁上揚，盤中攻上漲停。

台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，州巧今年4月15日上市至今已滿6個月，且符合相關標準規定，今天起開放信用交易。股價今天量價齊揚，開盤一小時一經達到1800張，漲停價格25.1元，也逐步接近今年上市後26.7元新高價。

州巧業務包括TFT-LCD沖壓件、家居及醫療事業，TFT-LCD沖壓零組件部份，配合面板、背光模組與系統廠等客戶，生產符合市場各尺寸TFT-LCD在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等精密沖壓零組件，今年上半年營收占比63％；家居事業是國際級傢俱商合格供應商，產品包括鋼板抽屜及金屬層架等，上半年營收占比27％；醫療事業從電動輪椅組裝代工，已自主開發新型電動輪椅及居家照護床，上半年營收占比10％。

今年上半年因為疫情影響，營收13.35億元，每股虧損0.13元。但7月起營收已經轉正成長，第3季營收8.89億元，年增28％，法人預期第4季車用產品有望回升下，單季營收有望與第3季持平。

配合供應鏈南向布局，越南一期產能將於明年中開出，未來將會增加汽機車零組件及醫療床的產線，擴大公司營運規模。

(時報資訊)