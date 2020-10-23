利多消息提振，周四美國原油期貨反彈1.5%；據美國勞工部所公布的最新數據指出，首次申領失業救濟人數下降來到78.7萬人，優於學者原先預期的87.5萬人，加上美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)表示，即將與政府對財政紓困案達成協議，使得分析師看好美國市場的復甦，將有助提振國內原油需求。

此外，由俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+可能將持續施行石油產量限制。據了解，OPEC+原訂在明年1月增加每日近200萬桶的產量，但受新冠疫情對需求的打壓，各部長們預計將於年底會議上，針對是否調整計劃內容進行討論。其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.61美元，報每桶40.64美元；11月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.16美元；11月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.73美元，報每桶42.46美元。(商品行情網)

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