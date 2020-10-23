美股消息面：

1.美國勞工部周四公布，上周（截至10月17日）美國初次請領失業救濟金人數較前一周減少5.5萬人，降為78.7萬人，少於市場預估的87萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值周減2.15萬人，為81.125萬人。截至10月10日止當周，美國續領失業救濟人數周減102.4萬人，為837.3萬人。

2.白宮與民主黨能否就新一輪紓困方案達成協議的前景不明，避險需求回升帶動美元匯率反彈，以及美國上周請領失業金人數少於市場預期，周四黃金價格回落，結束連3天漲勢。周四紐約12月期金收跌1.3%，為每盎司1904.6美元。現貨金收跌0.99%，為每盎司1905.1美元，盤中一度大跌1.62%，觸及每盎司1893美元。

3.市場對美國選前推出新激勵案的看法轉趨保守，以及全球新冠肺炎疫情持續升高，資金轉向避險資產帶動美元自7周低點反彈，周四尾盤美元指數漲0.22%，為92.932。

(時報資訊)