實價登錄揭露天母豪宅租賃交易，今年八月木蘭居B座7樓戶173.01坪，以25.2萬出租，單坪1456元，名列今年北投最高租金豪宅，也擠進今年豪宅總租金排行第四名，而七月出租的大安森林公園的景觀豪宅頂高麗景8樓戶，名列第五。 台灣房屋統計今年月租20萬以上的豪宅共13筆，第一名為信義富邦國際館，近兩百坪出租35萬，其次為西華富邦33.5萬，國泰天母30萬排第三。若以推估各豪宅取得價格來算投報率，能達到2%以上豪宅，僅有5筆，而其中有4筆都在天母，其中最新蓋好的無名都更宅甚至達3%，天母唯一一筆未達標的天母一莊，也有1.9%！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然市區的指標性豪宅有月租30萬以上水準，但一般高端豪宅客的租金多抓在20~25萬之間，天母豪宅總價多在1~2億之間，因此投報率還可維持在2%；相對信義區豪宅身價高，動輒2~3億，顯得租金投報相對低。

台灣房屋天母七段特許加盟店店長黃翊華指出，天母豪宅租賃主要是外商外派主管租用，公司出錢，租金預算充裕，天母傑仕堡還曾租到36.96萬的價格，而目前平均來說，日韓商提供外派高階的住宿預算在7~10萬之間，美商約在20萬左右。

以今年出租的豪宅來看，單坪價格最低的是頂高麗景，由於租金25萬，坪數達221.97坪，單坪租金僅1126元，可謂是今年租賃市場CP值最高的豪宅。

張旭嵐表示，豪宅總價門檻高，裝潢和家具都所費不貲，對屋主而言，總價越高、坪數越大的豪宅，出租越不划算；但從租客的角度，一樣的預算，反而是租市區高價豪宅更划算！事實上，豪宅屋主多半不在於租金收益，而是未來增值後的轉售獲利，許多企業主購買豪宅，除了自用之外，亦把豪宅當「交際工具」，作為招待所，聚會私密性高，又能彰顯身份地位，更有助於事業經營，即使投報率略低也無妨。

(時報資訊)